Marché de Printemps Loudéac
Marché de Printemps Loudéac dimanche 5 avril 2026.
Marché de Printemps
Aquarev Loudéac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 13:30:00
fin : 2026-04-05 17:30:00
Date(s) :
2026-04-05
Marché de Printemps avec une trentaine d’exposants, producteurs et créateurs vous donnent rendez-vous dans un écrin de verdure, au bord de l’étang d’Aquarev. Petite restauration sur site bar/snack du camping. .
Aquarev Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 26 21 92
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English :
L’événement Marché de Printemps Loudéac a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Bretagne Centre
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