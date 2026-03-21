Marché de Printemps

Aquarev Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 13:30:00

fin : 2026-04-05 17:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Marché de Printemps avec une trentaine d’exposants, producteurs et créateurs vous donnent rendez-vous dans un écrin de verdure, au bord de l’étang d’Aquarev. Petite restauration sur site bar/snack du camping. .

Aquarev Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 26 21 92

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English :

L’événement Marché de Printemps Loudéac a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Bretagne Centre