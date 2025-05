Marché de Printemps, marché de producteur, marché au fleurs – Laval, 3 juin 2025 17:30, Laval.

Mayenne

Début : 2025-06-03 17:30:00

fin : 2025-06-03 20:00:00

2025-06-03

Marché de Pintemps Marché de producteurs et marché au fleurs

Au programme

– Vente de plants (potagers et fleurs)

– Marché de producteurs une vingtaine de producteurs bio et locaux

– Animation musicale, activités par la maison de Quartier Laval Nord .

Rue des Grands Carrés

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 15 80 resses53@francemel.fr

English :

Spring Market: Farmers’ market and flower market

German :

Frühlingsmarkt: Bauernmarkt und Blumenmarkt

Italiano :

Mercato di primavera: mercato degli agricoltori e mercato dei fiori

Espanol :

Mercado de primavera: Mercado agrícola y mercado de flores

