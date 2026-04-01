Segré-en-Anjou Bleu

Marché de Printemps Marché de producteurs à Châtelais

Châtelais Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 14:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Faire le plein de bon produits pour profiter des beaux jours ! Le dimanche 26 avril 2026 à partir de 9h au jardin des Halles de Châtelais

Depuis plusieurs années, les Halles de Châtelais vous proposent leur Petit Marché de Printemps pour faire le plein de plants, de fleurs et de bons produits.

Rendez-vous dans le jardin de l’épicerie-bar associative, de 9h à 14h.

Au programme

Vente de plantes, fleurs et plants de légumes

Délices des producteurs locaux

Un moment convivial pour préparer vos jardins et soutenir les producteurs du territoire. .

Châtelais Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire leshallesdechatelais@gmail.com

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English :

Fill up on good produce to make the most of the fine weather! Sunday, April 26, 2026 from 9 a.m. in the Jardin des Halles de Châtelais

L’événement Marché de Printemps Marché de producteurs à Châtelais Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme Anjou bleu