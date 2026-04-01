Marché de Printemps Marché de producteurs à Châtelais Segré-en-Anjou Bleu
Marché de Printemps Marché de producteurs à Châtelais Segré-en-Anjou Bleu dimanche 26 avril 2026.
Segré-en-Anjou Bleu
Marché de Printemps Marché de producteurs à Châtelais
Châtelais Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 14:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Faire le plein de bon produits pour profiter des beaux jours ! Le dimanche 26 avril 2026 à partir de 9h au jardin des Halles de Châtelais
Depuis plusieurs années, les Halles de Châtelais vous proposent leur Petit Marché de Printemps pour faire le plein de plants, de fleurs et de bons produits.
Rendez-vous dans le jardin de l’épicerie-bar associative, de 9h à 14h.
Au programme
Vente de plantes, fleurs et plants de légumes
Délices des producteurs locaux
Un moment convivial pour préparer vos jardins et soutenir les producteurs du territoire. .
Châtelais Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire leshallesdechatelais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fill up on good produce to make the most of the fine weather! Sunday, April 26, 2026 from 9 a.m. in the Jardin des Halles de Châtelais
L’événement Marché de Printemps Marché de producteurs à Châtelais Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme Anjou bleu
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