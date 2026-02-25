Marché de printemps Centre Culturel de Queuleu Metz
Marché de printemps Centre Culturel de Queuleu Metz dimanche 22 mars 2026.
Marché de printemps
Centre Culturel de Queuleu 53 rue des Trois Evêchés Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 10:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Vente de produits artisanaux faits main. Des petites mains très douées vous proposent leurs magnifiques créations.Tout public
0 .
Centre Culturel de Queuleu 53 rue des Trois Evêchés Metz 57070 Moselle Grand Est cc.metzqueuleu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sale of handmade crafts. Gifted little hands offer you their magnificent creations.
L’événement Marché de printemps Metz a été mis à jour le 2026-02-25 par AGENCE INSPIRE METZ