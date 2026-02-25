Marché de printemps Centre Culturel de Queuleu Metz

Marché de printemps

Centre Culturel de Queuleu 53 rue des Trois Evêchés Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Vente de produits artisanaux faits main. Des petites mains très douées vous proposent leurs magnifiques créations.Tout public

0 .

Centre Culturel de Queuleu 53 rue des Trois Evêchés Metz 57070 Moselle Grand Est cc.metzqueuleu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sale of handmade crafts. Gifted little hands offer you their magnificent creations.

L’événement Marché de printemps Metz a été mis à jour le 2026-02-25 par AGENCE INSPIRE METZ