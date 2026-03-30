Marché de Printemps

Le bourg Montagnac-sur-Lède Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Venez assister au marché de printemps avec des producteurs et créateurs locaux, une buvette et restauration sur place mais aussi des animations musicales et d’autres surprises.

Venez assister au marché de printemps avec des producteurs et créateurs locaux, buvette et restauration sur place mais aussi des animations musicales et d’autres surprises. .

Le bourg Montagnac-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 48 87 montagnacsurlede@gmail.com

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English : Marché de Printemps

Come and take part in the spring market, featuring local producers and designers, a refreshment bar and on-site catering, as well as musical entertainment and other surprises.

L’événement Marché de Printemps Montagnac-sur-Lède a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Coeur de Bastides