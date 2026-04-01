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Marché de printemps Montaigu

Marché de printemps Montaigu samedi 25 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 39570 Montaigu

Département : Jura

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Montaigu

Marché de printemps

Salle des fêtes Montaigu Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Vêtements et accessoires de seconde main
Livres d’occasion
Créations artisanales
Jouets

Boissons et pâtisseries faites maison

L’intégralité des recettes est reversée aux plus démunis Inde Népal Bhoutan

Organisé par l’association Pema Les enfants du Lotus   .

Salle des fêtes Montaigu 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 72 29 22 

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English : Marché de printemps

L’événement Marché de printemps Montaigu a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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