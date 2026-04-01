Montaigu

Marché de printemps

Salle des fêtes Montaigu Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Vêtements et accessoires de seconde main

Livres d’occasion

Créations artisanales

Jouets

Boissons et pâtisseries faites maison

L’intégralité des recettes est reversée aux plus démunis Inde Népal Bhoutan

Organisé par l’association Pema Les enfants du Lotus .

Salle des fêtes Montaigu 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 72 29 22

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English : Marché de printemps

L’événement Marché de printemps Montaigu a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION