Marché de printemps Montaigu
Marché de printemps Montaigu samedi 25 avril 2026.
Montaigu
Marché de printemps
Salle des fêtes Montaigu Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Vêtements et accessoires de seconde main
Livres d’occasion
Créations artisanales
Jouets
Boissons et pâtisseries faites maison
L’intégralité des recettes est reversée aux plus démunis Inde Népal Bhoutan
Organisé par l’association Pema Les enfants du Lotus .
Salle des fêtes Montaigu 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 72 29 22
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English : Marché de printemps
L’événement Marché de printemps Montaigu a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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