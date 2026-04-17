Marché de printemps Place de l’église Morlanne
Marché de printemps Place de l’église Morlanne jeudi 14 mai 2026.
Morlanne
Marché de printemps
Place de l’église Maison Belluix Morlanne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 16:00:00
fin : 2026-05-14 20:00:00
Date(s) :
2026-05-14
En collaboration avec l’association main verte, nous avons prévu le jeudi 14 mai, un marché de printemps de 16h à 20h..Marché de producteurs et d’artisanat local.
Animations enfants (lecture, plantation), musicale avec Toukabada (batoucada locale). Démonstration empaillage et troc de plantes. Restauration et buvette sur place. .
Place de l’église Maison Belluix Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 81 78 88 morlannesurlaplace@gmail.com
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English : Marché de printemps
L’événement Marché de printemps Morlanne a été mis à jour le 2026-04-17 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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