Marché de printemps Place de l’église Morlanne

Morlanne

Marché de printemps

Place de l’église Maison Belluix Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 16:00:00

fin : 2026-05-14 20:00:00

Date(s) :

2026-05-14

En collaboration avec l’association main verte, nous avons prévu le jeudi 14 mai, un marché de printemps de 16h à 20h..Marché de producteurs et d’artisanat local.

Animations enfants (lecture, plantation), musicale avec Toukabada (batoucada locale). Démonstration empaillage et troc de plantes. Restauration et buvette sur place. .

Place de l’église Maison Belluix Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 81 78 88 morlannesurlaplace@gmail.com

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English : Marché de printemps

L’événement Marché de printemps Morlanne a été mis à jour le 2026-04-17 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran