Marché de printemps

Salle des fêtes Mornac Charente

Début : 2026-04-25 11:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

2026-04-25 2026-04-26

Premier marché de printemps de Mornac. Des producteurs , des jeux , un concert gratuit, de la convivialité et du partage.

Salle des fêtes Mornac 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 57 91 59

English :

Mornac’s first spring market. Producers, games, a free concert, conviviality and sharing.

