Marché de printemps Mornac
Salle des fêtes Mornac Charente
Début : 2026-04-25 11:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
2026-04-25 2026-04-26
Premier marché de printemps de Mornac. Des producteurs , des jeux , un concert gratuit, de la convivialité et du partage.
Salle des fêtes Mornac 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 57 91 59
English :
Mornac’s first spring market. Producers, games, a free concert, conviviality and sharing.
