Marché de Printemps Mulhouse

Marché de Printemps

Place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Plongez dans l’ambiance festive de Pâques en découvrant un charmant marché ! Artisans, créateurs, fleuristes et gastronomes vous attendent pour vous faire découvrir leurs trésors. Petits et grands seront émerveillés par une mini-ferme où d’adorables lapins vous attendent, ainsi que l’exposition de deux tracteurs, pour une touche authentique et champêtre. Une sortie idéale pour préparer les fêtes de Pâques dans une atmosphère conviviale et chaleureuse !

Flânez au cœur de la place de la Réunion et laissez-vous porter par l’atmosphère douce et colorée d’un marché de printemps qui célèbre le retour des beaux jours et l’esprit de Pâques. Ici, chaque stand invite à la découverte, entre savoir-faire artisanal, gourmandises locales et créations inspirées par la saison.

Vous y croiserez un véritable marché paysan où producteurs et artisans partagent avec passion leurs spécialités pains croustillants, pâtisseries généreuses, pièces d’agneau, douceurs chocolatées ou encore objets décoratifs pour embellir votre intérieur. Couronnes fleuries, arbres de Pâques et art de la table composent un décor vivant et chaleureux, parfait pour s’imprégner de l’ambiance printanière.

Au détour des allées, prenez le temps de vous arrêter devant les animaux présentés par des passionnés, ou laissez-vous surprendre par les déambulations de joyeux lapins qui sèment sur leur passage quelques douceurs chocolatées.

Les enfants trouveront eux aussi leur bonheur grâce à un atelier créatif et gourmand (payant), où ils pourront décorer de vrais œufs avant de repartir fièrement avec leurs créations… et quelques douceurs à savourer.

Un moment à partager en toute simplicité, entre curiosité, gourmandise et plaisir de se retrouver au grand air, au cœur de la ville. 0 .

Place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 48 48 info@attractive-mulhouse.com

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English :

Immerse yourself in the festive atmosphere of Easter by discovering a charming market! Craftsmen, designers, florists and gourmets are waiting to show you their treasures. Young and old alike will be amazed by a mini-farm with adorable rabbits, and a display of two tractors, for an authentic country touch. An ideal way to prepare for Easter in a warm and friendly atmosphere!

L’événement Marché de Printemps Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace