Marché de Printemps Obernai

Marché de Printemps

place du Marché, du Beffroi et de l’Etoile Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Produits et savoirs-faire sur le thème du printemps cadeaux, objets décoratifs, produits du terroir, ateliers fleurs et jardin, tombola … Buvette et restauration.

En déambulant entre les stands du marché de printemps vous rencontrerez près de 50 artisans ! Prenez le temps d’échanger, d’admirer ou de goûter leurs produits. Ouvrez grands vos yeux comme vos fenêtres pour y laisser entrer toute la fraicheur de cette saison nouvelle. Découvrez les secrets d’un fleurissement réussi toute l’année dans vos jardins et vos maisons…

Au programme artisanat et produits du terroir, animations enfants, atelier fleurs et jardins, tombola, animations musicales … Restauration et buvette sur place.

place du Marché, du Beffroi et de l’Etoile Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

English :

Spring-themed products and expertise: gifts, decorative items, local produce, flower and garden workshops, tombola… Refreshments and catering.

