Marché de printemps

Obersaasheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 19:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Organisé par Les petites mains du Rhin.

Vous pourrez y retrouver de nombreux artisans-créateurs et entrepreneurs locaux dans une ambiance festive et conviviale. De nombreux exposants de talent seront présents ! Venez y faire un tour en famille puisque les enfants seront à l’honneur également, plusieurs animations seront prévues à cet effet.

La restauration sera possible sur place le samedi soir (tartes flambées) et dimanche midi (déjeuner réalisé par le restaurant de Logelheim Le rendez-vous des copains pour l’occasion un repas typiquement alsacien sera proposé, à type de Fleischnackas , sur réservation). Bière artisanale et boissons diverses seront proposées ainsi que des gâteaux et pâtisseries réalisées par l’association et les exposants.

Obersaasheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 74 77 91 06

