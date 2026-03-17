Marché de Printemps Ouverture des commerces

Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Les magasins d’Obernai sont exceptionnellement ouverts en parallèle du marché de Printemps !

Les magasins d’Obernai sont exceptionnellement ouverts en parallèle du marché de Printemps, le dimanche 12 avril de 10h-18h. Parkings gratuits le dimanche (sauf parking Sainte-Odile, payant tous les jours). .

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

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English :

Obernai’s stores are exceptionally open to coincide with the Spring Market!

L’événement Marché de Printemps Ouverture des commerces Obernai a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme d’Obernai