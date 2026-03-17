Marché de Printemps Ouverture des commerces Obernai
Marché de Printemps Ouverture des commerces Obernai dimanche 12 avril 2026.
Marché de Printemps Ouverture des commerces
Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Les magasins d’Obernai sont exceptionnellement ouverts en parallèle du marché de Printemps !
Les magasins d’Obernai sont exceptionnellement ouverts en parallèle du marché de Printemps, le dimanche 12 avril de 10h-18h. Parkings gratuits le dimanche (sauf parking Sainte-Odile, payant tous les jours). .
Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr
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English :
Obernai’s stores are exceptionally open to coincide with the Spring Market!
L’événement Marché de Printemps Ouverture des commerces Obernai a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme d’Obernai