Marché de printemps paysan Ribeauvillé

La ville de Ribeauvillé décorée aux couleurs du printemps accueille une trentaine d’exposants place de l’Hôtel de Ville. Au programme présentation de savoir-faire et produits du terroir, animations pour petits et grands et concours du meilleur Kougelhopf.

Au programme

– Présentation de savoir-faire et produits du terroir, animations pour petits et grands (décoration d’œufs de Pâques, balade à dos de poney, ferme vivante…).

Chasse aux trésors de Pâques organisée le Lundi de Pâques de 14h à 16h par la Ferme pédagogique.

Sur inscription préalable.

-Un concert-apéritif sera également donné par l’Harmonie muncipale Vogesia, de 11h30 à 13h.

Le concours du meilleur kougelhopf se déroulera également dans le cadre du marché de printemps paysan. 0 .

1 Grand Rue Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

The town of Ribeauvillé, decorated in the colors of spring, welcomes some thirty exhibitors on the Place de l’Hôtel de Ville. On the program: presentation of local know-how and products, entertainment for young and old, and a competition for the best Kougelhopf.

German :

Die in den Farben des Frühlings geschmückte Stadt Ribeauvillé empfängt rund 30 Aussteller auf dem Rathausplatz. Auf dem Programm stehen die Präsentation von Know-how und regionalen Produkten, Animationen für Groß und Klein und der Wettbewerb um den besten Gugelhupf.

Italiano :

La città di Ribeauvillé, decorata con i colori della primavera, accoglie una trentina di espositori nella Place de l’Hôtel de Ville. In programma: presentazione del know-how e dei prodotti locali, intrattenimento per grandi e piccini e un concorso per il miglior Kougelhopf.

Espanol :

La ciudad de Ribeauvillé, decorada con los colores de la primavera, acoge a una treintena de expositores en la Place de l’Hôtel de Ville. En el programa: presentación de los conocimientos y productos locales, animaciones para grandes y pequeños y concurso del mejor Kougelhopf.

