Marché de Printemps Ecole Notre Dame du Rosaire Piriac-sur-Mer

Marché de Printemps

Ecole Notre Dame du Rosaire 3 bis rue du Calvaire Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Le printemps arrive et notre traditionnel marché du printemps aussi ! Comme chaque année nous vous proposons une vente de plants, de fleurs et des animations nature.

Défilé des enfants au rythme de la Batucada à partir de 10h30 dans le bourg de Piriac-sur-Mer. .

Ecole Notre Dame du Rosaire 3 bis rue du Calvaire Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire apel.nddr.piriac@gmail.com

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L’événement Marché de Printemps Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44