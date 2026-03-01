Marché de Printemps Ecole Notre Dame du Rosaire Piriac-sur-Mer
Marché de Printemps Ecole Notre Dame du Rosaire Piriac-sur-Mer samedi 28 mars 2026.
Marché de Printemps
Ecole Notre Dame du Rosaire 3 bis rue du Calvaire Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 09:30:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Le printemps arrive et notre traditionnel marché du printemps aussi ! Comme chaque année nous vous proposons une vente de plants, de fleurs et des animations nature.
Défilé des enfants au rythme de la Batucada à partir de 10h30 dans le bourg de Piriac-sur-Mer. .
Ecole Notre Dame du Rosaire 3 bis rue du Calvaire Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire apel.nddr.piriac@gmail.com
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L’événement Marché de Printemps Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44