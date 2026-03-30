MARCHÉ DE PRINTEMPS

D30 Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Le Château St Pierre de Serjac vous donne rendez-vous, pour la 2ᵉ édition de son marché de printemps de 10h30 à 18h une journée en plein air dédiée au floral et aux belles créations artisanales. Venez flâner parmi près de 50 artisans, profiter d’une ambiance festive avec DJ, jeux en bois, balade en poney, ateliers créatifs et une offre gourmande sur place (crêpes, gaufres, churros et sangria).

Le Château St Pierre de Serjac vous donne rendez-vous, pour la 2ᵉ édition de son marché de printemps une journée en plein air dédiée au floral et aux belles créations artisanales. Venez flâner parmi près de 50 artisans, profiter d’une ambiance festive avec DJ, jeux en bois, balade en poney, ateliers créatifs et une offre gourmande sur place (crêpes, gaufres, churros et sangria). .

D30 Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 6 63 32 11 39

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English : MARCHÉ DE PRINTEMPS

Château St Pierre de Serjac invites you to the 2nd edition of its spring market from 10.30am to 6pm: an open-air day dedicated to floral displays and beautiful craft creations. Come and stroll among almost 50 artisans, enjoy a festive atmosphere with DJ, wooden games, pony rides, creative workshops and a gourmet offer on site (crêpes, waffles, churros and sangria).

L’événement MARCHÉ DE PRINTEMPS Puissalicon a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT AVANT-MONTS