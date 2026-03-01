Marché de printemps Rives-d’Autise
Marché de printemps Rives-d’Autise dimanche 22 mars 2026.
Marché de printemps
Parc du Vignaud Rives-d’Autise Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 09:00:00
fin : 2026-03-22 13:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Marché de printemps avec producteurs et artisans, et marche
9ème année du Marché de printemps à Nieul sur l’Autise
Retrouvez plus de 40 artisans et exposants (bijoux, bières, bougies, fromages …)
Marche de 5 km, accessible à tous (4€/adulte et 1€/enfant)
Stand de restauration et buvette.
Musique avec la Banda El Grupetto.
Balades en calèche
Organisé par l’Amicale laïque. .
Parc du Vignaud Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 75 30 15 45 amicaleaera@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Spring market with producers and craftsmen, and walk
L’événement Marché de printemps Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin