Marché de printemps Rives-d’Autise

Marché de printemps

Parc du Vignaud Rives-d’Autise Vendée

Début : 2026-03-22 09:00:00

fin : 2026-03-22 13:00:00

Marché de printemps avec producteurs et artisans, et marche

9ème année du Marché de printemps à Nieul sur l’Autise

Retrouvez plus de 40 artisans et exposants (bijoux, bières, bougies, fromages …)

Marche de 5 km, accessible à tous (4€/adulte et 1€/enfant)

Stand de restauration et buvette.

Musique avec la Banda El Grupetto.

Balades en calèche

Organisé par l’Amicale laïque. .

Parc du Vignaud Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 75 30 15 45 amicaleaera@gmail.com

English :

Spring market with producers and craftsmen, and walk

