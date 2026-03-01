Marché de Printemps Saint-Blaise-la-Roche
Marché de Printemps Saint-Blaise-la-Roche dimanche 29 mars 2026.
Marché de Printemps
23 rue Principale Saint-Blaise-la-Roche Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Marché spécial de Printemps avec thé, café, pâtisseries, chocolat et déco de Pâques, patchwork, frivolités … .
23 rue Principale Saint-Blaise-la-Roche 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 60 85 mairie.saint.blaise@gmail.com
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English :
L’événement Marché de Printemps Saint-Blaise-la-Roche a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche