Marché de Printemps

23 rue Principale Saint-Blaise-la-Roche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Marché spécial de Printemps avec thé, café, pâtisseries, chocolat et déco de Pâques, patchwork, frivolités … .

23 rue Principale Saint-Blaise-la-Roche 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 60 85 mairie.saint.blaise@gmail.com

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English :

L’événement Marché de Printemps Saint-Blaise-la-Roche a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche