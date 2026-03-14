Marché de Printemps

Place Lacote Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Fêtez la Nature avec Les Amis des Fleurs !

La tradition est de retour à Saint-Junien ! L’association Les Amis des Fleurs vous invite à sa grande manifestation annuelle, un rendez-vous incontournable, familial et authentique.

Laissez-vous séduire par un parcours haut en couleur où 30 à 40 exposants partagent leur savoir-faire horticulteurs passionnés, pépiniéristes aux conseils précieux, artisans créateurs et producteurs du terroir pour ravir vos papilles.

Pourquoi venir ?

– Animations gratuites pour petits et grands.

– Restauration et Buvette pour partager un moment gourmand.

– Grande Tombola tentez votre chance !

– Événement Samedi soir Prolongez le plaisir avec une ambiance musicale et une balade conviviale. .

Place Lacote Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 58 26 29 alainlebegue@sfr.fr

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English : Marché de Printemps

L’événement Marché de Printemps Saint-Junien a été mis à jour le 2026-03-10 par Terres de Limousin