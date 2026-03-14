Marché de Printemps Saint-Junien
Marché de Printemps Saint-Junien dimanche 3 mai 2026.
Marché de Printemps
Place Lacote Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Fêtez la Nature avec Les Amis des Fleurs !
La tradition est de retour à Saint-Junien ! L’association Les Amis des Fleurs vous invite à sa grande manifestation annuelle, un rendez-vous incontournable, familial et authentique.
Laissez-vous séduire par un parcours haut en couleur où 30 à 40 exposants partagent leur savoir-faire horticulteurs passionnés, pépiniéristes aux conseils précieux, artisans créateurs et producteurs du terroir pour ravir vos papilles.
Pourquoi venir ?
– Animations gratuites pour petits et grands.
– Restauration et Buvette pour partager un moment gourmand.
– Grande Tombola tentez votre chance !
– Événement Samedi soir Prolongez le plaisir avec une ambiance musicale et une balade conviviale. .
Place Lacote Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 58 26 29 alainlebegue@sfr.fr
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English : Marché de Printemps
L’événement Marché de Printemps Saint-Junien a été mis à jour le 2026-03-10 par Terres de Limousin