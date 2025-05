Marché de printemps – Salettes, 29 mai 2025 09:00, Salettes.

Haute-Loire

Marché de printemps Place de l’église Salettes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 09:00:00

fin : 2025-05-29 18:00:00

Date(s) :

2025-05-29

Divers exposants pour ce marché printanier.

Repas paëlla » O bistrot gourmand » de Salettes, réservation sur place ou à emporter

.

Place de l’église

Salettes 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 56 65 95

English :

Various exhibitors for this spring market.

Paëlla meal « O bistrot gourmand » from Salettes, reservation on site or to take away

German :

Verschiedene Aussteller auf diesem Frühlingsmarkt.

Paella-Essen » O bistrot gourmand » aus Salettes, Reservierung vor Ort oder zum Mitnehmen

Italiano :

Vari espositori in questo mercato di primavera.

Paëlla meal presso « O bistrot gourmand » a Salettes, su prenotazione in loco o da asporto

Espanol :

Varios expositores en este mercado de primavera.

Comida paëlla en « O bistrot gourmand » de Salettes, reserva in situ o para llevar

L’événement Marché de printemps Salettes a été mis à jour le 2025-05-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal