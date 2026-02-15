Marché de printemps

Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Dimanche 2026-05-10

2026-05-10

2026-05-10

Chaque année, le 2ème dimanche de mai, le marché hebdomadaire s’élargit à la production d’articles en lien avec le jardin plants potagers, artisanat, outils…

C’est ainsi 30 à 40 exposants locaux qui installent leurs étals sur la place des arcades de notre magnifique cité médiévale. Le marché dure de 9h à 17h, une tombola est proposée et le tirage est fait à 16h, une animation musicale assure l’ambiance. Il est possible de se restaurer avec les assiettes proposées par les exposants ou dans les restaurants du bourg. .

Every year, on the 2nd Sunday in May, the weekly market expands to include the production of garden-related items: vegetable plants, crafts, tools…

