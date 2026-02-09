Marché de Printemps Savigné

Marché de Printemps

Salle polyvalente Savigné Vienne

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Brocante, marché des producteurs et créateurs locaux, groupe musical, buvette tout est prévu pour passer une agréable journée. .

Salle polyvalente Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 12 90 12 apesavigne@outlook.fr

