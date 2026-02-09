Marché de Printemps Savigné
Marché de Printemps Savigné dimanche 26 avril 2026.
Marché de Printemps
Salle polyvalente Savigné Vienne
Brocante, marché des producteurs et créateurs locaux, groupe musical, buvette tout est prévu pour passer une agréable journée. .
Salle polyvalente Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 12 90 12 apesavigne@outlook.fr
