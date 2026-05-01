Paray-le-Frésil

Marché de printemps semi-nocturne

place des platanes Paray-le-Frésil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Organisé par Paray Sports Loisirs. Avec des producteurs, artisans, créateurs… un rendez- vous en soirée à ne pas manquer.

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place des platanes Paray-le-Frésil 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 40 18 16

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English :

Organized by Paray Sports Loisirs. With producers, craftsmen, designers… an evening event not to be missed.

L’événement Marché de printemps semi-nocturne Paray-le-Frésil a été mis à jour le 2026-04-28 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région