Marché de printemps semi-nocturne Paray-le-Frésil
Marché de printemps semi-nocturne Paray-le-Frésil samedi 30 mai 2026.
Paray-le-Frésil
Marché de printemps semi-nocturne
place des platanes Paray-le-Frésil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Organisé par Paray Sports Loisirs. Avec des producteurs, artisans, créateurs… un rendez- vous en soirée à ne pas manquer.
.
place des platanes Paray-le-Frésil 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 40 18 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by Paray Sports Loisirs. With producers, craftsmen, designers… an evening event not to be missed.
L’événement Marché de printemps semi-nocturne Paray-le-Frésil a été mis à jour le 2026-04-28 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région