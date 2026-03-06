Marché de printemps Thann

Marché de printemps

rue Kléber Thann Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-04-25

fin : 2026-04-26

2026-04-25

Nombreux exposants (créateurs, fleuristes…) et animations (échecs, musique…) pour célébrer Pâques et le printemps.

Thann célèbre Pâques et le printemps ! Un marché avec de nombreux exposants artisans, commerçants, créateurs, producteurs, fleuristes, apiculteurs, designers textile… Venez découvrir les nombreux produits proposés décorations, épices, bijoux, bougies… ! Des animations rythment également ces deux journées. .

rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00 contact@ville-thann.fr

English :

Numerous exhibitors (designers, florists…) and events (chess, music…) to celebrate Easter and spring.

