Théding

Marche de printemps

Théding Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le Chalet du Forst de Théding organise sa traditionnelle marche de printemps. Deux parcours proposés un de 8km et l’autre de 11km, départ 9h00. Ravitaillement à mi parcours. Tarifs marche seule 5€, marche avec repas 17€, repas seul 15€. Les repas sont à réserver d’avance. Sur place saucisses, merguez, frites.Tout public

5 .

Théding 57450 Moselle Grand Est +33 6 01 41 22 43 chaletduforst25@gmail.com

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English :

The Chalet du Forst in Théding is organizing its traditional spring walk. Two routes on offer, one of 8km and the other of 11km, starting at 9am. Refreshments half-way. Prices: walk only 5?, walk with meal 17?, meal only 15?. Meals must be reserved in advance. On-site sausages, merguez, French fries.

L’événement Marche de printemps Théding a été mis à jour le 2026-04-14 par FORBACH TOURISME