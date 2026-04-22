Rousses

MARCHÉ DE PRINTEMPS- TROC DE GRAINES ET PLANTS

Place du village Rousses Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Amis jardiniers et sympathisants, venez à Rousses le 30 mai où le marché de printemps avec troc et grainothèque vous attend toute la matinée.

Après un moment d’échange au stand , vous repartirez avec quelques trésors !

Amis jardiniers et sympathisants, venez à Rousses le 30 mai où le marché de printemps avec troc et grainothèque vous attend toute la matinée.

Dans le monde des jardins, le troc est un formidable outil pour faire circuler les graines, les plants. Les avantages sont nombreux, sauvegarde de variétés anciennes, aspect économique et occasion d’échanges entre les participants.

Après un moment d’échange au stand , vous repartirez avec quelques trésors ! .

Place du village Rousses 48400 Lozère Occitanie +33 6 74 77 32 23

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English :

Friends and gardeners, come to Rousses on May 30, where the spring market with barter and grain library awaits you all morning.

After a moment of exchange at the stall, you’ll leave with a few treasures!

L’événement MARCHÉ DE PRINTEMPS- TROC DE GRAINES ET PLANTS Rousses a été mis à jour le 2026-04-22 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes