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Marché de printemps Usson-du-Poitou

Marché de printemps Usson-du-Poitou

Marché de printemps Usson-du-Poitou samedi 25 avril 2026.

Adresse : place de l'étoile

Ville : 86350 Usson-du-Poitou

Département : Vienne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif :

Usson-du-Poitou

Marché de printemps

place de l’étoile Usson-du-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 07:30:00
fin : 2026-04-25 13:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Vente de plants potagers et fleurs. Pêche à la ligne, tombola et vente produits maison   .

place de l’étoile Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Marché de printemps

L’événement Marché de printemps Usson-du-Poitou a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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