Marché de printemps Usson-du-Poitou
Marché de printemps Usson-du-Poitou samedi 25 avril 2026.
Usson-du-Poitou
Marché de printemps
place de l’étoile Usson-du-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 07:30:00
fin : 2026-04-25 13:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Vente de plants potagers et fleurs. Pêche à la ligne, tombola et vente produits maison .
place de l’étoile Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Marché de printemps
L’événement Marché de printemps Usson-du-Poitou a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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