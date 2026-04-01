Usson-du-Poitou

Marché de printemps

place de l’étoile Usson-du-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 07:30:00

fin : 2026-04-25 13:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Vente de plants potagers et fleurs. Pêche à la ligne, tombola et vente produits maison .

place de l’étoile Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Marché de printemps

L’événement Marché de printemps Usson-du-Poitou a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne