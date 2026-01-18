Marché de printemps & vide-greniers

Halle Dienville Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

C’est le printemps ! L’association Festivités Lac Amance vous donne rendez-vous pour une journée animée sous la halle en pierre du village de Dienville pour son marché de printemps et son vide-grenier.

Que vous aimiez chiner des objets anciens ou plutôt admirer le travail artisanal de créateurs locaux, vous y trouverez forcément votre bonheur !

Envie d’exposer ? Renseignez-vous directement auprès des organisteurs

– Pour le vide-grenier videgrenierflam@protonmail.com

– Pour le marché flammarches@gmail.com

#videgreniers2026 .

Halle Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 13 37 80 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché de printemps & vide-greniers Dienville a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne