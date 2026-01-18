Marché de printemps & vide-greniers Dienville
Marché de printemps & vide-greniers Dienville dimanche 22 mars 2026.
C’est le printemps ! L’association Festivités Lac Amance vous donne rendez-vous pour une journée animée sous la halle en pierre du village de Dienville pour son marché de printemps et son vide-grenier.
Que vous aimiez chiner des objets anciens ou plutôt admirer le travail artisanal de créateurs locaux, vous y trouverez forcément votre bonheur !
Envie d’exposer ? Renseignez-vous directement auprès des organisteurs
– Pour le vide-grenier videgrenierflam@protonmail.com
– Pour le marché flammarches@gmail.com
Halle Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 13 37 80 29
