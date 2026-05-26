MARCHÉ DE PRINTEMPS Vingrau
MARCHÉ DE PRINTEMPS Vingrau samedi 6 juin 2026.
Vingrau
MARCHÉ DE PRINTEMPS
Place de la République Vingrau Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 15:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Organisé par les association El Taller et La Lirette.
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Place de la République Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 07 24 47 eltallier@outook.fr
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English :
Organized by the El Taller and La Lirette associations.
L’événement MARCHÉ DE PRINTEMPS Vingrau a été mis à jour le 2026-05-26 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME