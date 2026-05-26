Vingrau

MARCHÉ DE PRINTEMPS

Place de la République Vingrau Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 15:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Organisé par les association El Taller et La Lirette.

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Place de la République Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 07 24 47 eltallier@outook.fr

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English :

Organized by the El Taller and La Lirette associations.

L’événement MARCHÉ DE PRINTEMPS Vingrau a été mis à jour le 2026-05-26 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME