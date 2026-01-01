MARCHE DE PROCUCTEURS LOCAUX A MENIL Ménil
MARCHE DE PROCUCTEURS LOCAUX A MENIL Ménil lundi 6 avril 2026.
MARCHE DE PROCUCTEURS LOCAUX A MENIL
Rue du Port Ménil Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 08:30:00
fin : 2026-05-18 12:30:00
Date(s) :
2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-05-25 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17
Marché de producteurs locaux
Marché de producteurs locaux à Ménil, tous les lundis d’avril à octobre, de 08h30 à 12h30, en face du camping et de la guinguette du bac. .
Rue du Port Ménil 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 25 25 menil@chateaugontier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Local Farmers’ Market
L’événement MARCHE DE PROCUCTEURS LOCAUX A MENIL Ménil a été mis à jour le 2025-12-30 par SUD MAYENNE