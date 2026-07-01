Marché de producteur à Kerbouzier, Kerbouzier, Melgven

Informations pratiques

Marché de producteur à Kerbouzier Vendredi 7 août, 16h00 Kerbouzier Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T16:00:00+02:00 – 2026-08-07T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-07T16:00:00+02:00 – 2026-08-07T19:30:00+02:00

Vendredi 7 et 21 Août : Marchés de l’été

16h00 – 19h00 : Marché de producteurs locaux & artisans

19h30 : Spectacles, concert, food truck

Kerbouzier 230 Rue du Budou, 29140 Melgven Melgven 29140 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.kerbouzier.fr/agenda/marche-de-l-ete-HME1 »}]

Marché de producteur à Kerbouzier Kerbouzier

Kerbouzier