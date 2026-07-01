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Marché de producteur à Kerbouzier, Kerbouzier, Melgven

vendredi 7 août 2026 · Kerbouzier · Melgven

Marché de producteur à Kerbouzier, Kerbouzier, Melgven

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Lieu
Kerbouzier
Adresse
230 Rue du Budou, 29140 Melgven
Ville
29140 Melgven
Département
Finistère
Tarif
Entrée libre

Marché de producteur à Kerbouzier Vendredi 7 août, 16h00 Kerbouzier Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T16:00:00+02:00 – 2026-08-07T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-07T16:00:00+02:00 – 2026-08-07T19:30:00+02:00

Vendredi 7 et 21 Août : Marchés de l’été
16h00 – 19h00 : Marché de producteurs locaux & artisans
19h30 : Spectacles, concert, food truck

Kerbouzier 230 Rue du Budou, 29140 Melgven Melgven 29140 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.kerbouzier.fr/agenda/marche-de-l-ete-HME1 »}]
Marché de producteur à Kerbouzier Kerbouzier

Kerbouzier

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