Informations pratiques

Astaillac

Marché de producteur à la ferme de Rosalie

lieu dit Michel Astaillac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez passer une soirée festive à la ferme (bovins et ovins viande) et découvrez les saveurs de notre terroir ! Rencontrez des producteurs passionnés, dégustez leurs spécialités et profitez d’un moment chaleureux

La soirée se poursuivra en musique avec un concert du groupe Appelle tes Copains (chansons festives), avant de faire place à une ambiance festive avec une animation DJ

On vous attend nombreux à la Ferme de Rosalie pour partager ce beau moment de convivialité !

Pensez à apporter vos couverts .

lieu dit Michel Astaillac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 13 82 83

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English : Marché de producteur à la ferme de Rosalie

L’événement Marché de producteur à la ferme de Rosalie Astaillac a été mis à jour le 2026-07-21 par Corrèze Tourisme