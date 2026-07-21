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AGENDA · Astaillac

Marché de producteur à la ferme de Rosalie Astaillac

samedi 15 août 2026 · Astaillac

Marché de producteur à la ferme de Rosalie Astaillac

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
lieu dit Michel
Ville
19120 Astaillac
Département
Corrèze
Tarif

Astaillac

Marché de producteur à la ferme de Rosalie

lieu dit Michel Astaillac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Venez passer une soirée festive à la ferme (bovins et ovins viande) et découvrez les saveurs de notre terroir ! Rencontrez des producteurs passionnés, dégustez leurs spécialités et profitez d’un moment chaleureux
La soirée se poursuivra en musique avec un concert du groupe Appelle tes Copains (chansons festives), avant de faire place à une ambiance festive avec une animation DJ
On vous attend nombreux à la Ferme de Rosalie pour partager ce beau moment de convivialité !
Pensez à apporter vos couverts   .

lieu dit Michel Astaillac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 13 82 83 

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English : Marché de producteur à la ferme de Rosalie

L’événement Marché de producteur à la ferme de Rosalie Astaillac a été mis à jour le 2026-07-21 par Corrèze Tourisme