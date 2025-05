Marché de producteur au moulin – La Petite Maison dans la Prairie Pornic, 30 mai 2025 17:00, Pornic.

Loire-Atlantique

Marché de producteur au moulin La Petite Maison dans la Prairie Chemin de l’Eperon Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-05-30 17:00:00

fin : 2025-10-24 19:00:00

La Petite Maison dans la Prairie organise un marché de produteurs chaque semaine !

Envie de bon, de bio et de naturel ? Rendez-vous chaque vendredi au marché de producteurs à la Petite Maison dans la Prairie à Pornic !

Que peut-on acheter au marché ?

Légumes et fruits de saison bio

Pains et fouées

Galettes et crêpes

Volailles

Fromage de brebis

Confitures naturelles cuites au chaudron

Crème de caramel au beurre et à la fleur de sel « fait maison » (disponible églament dans les 7 offices de tourisme Destination Pornic)

Pourquoi venir au marché ?

Le cadre est remarquablement bucolique et typique. Sur place, on y retrouve une ancienne longère, un moulin « kandelour » typique de l’île d’Ouessant ainsi qu’un four à bois encore utilisé pour les ateliers du pain avec Thierry.

Entre arbres, buissons et prairies, venez faire vos courses dans une atmosphère paisible en accord avec la nature et l’histoire de ce lieu incontournable sur Destination Pornic !

Bon à savoir

CB non acceptée

Fouées sur réservation possible en format petit / grand / allumettes pour dipper avec sauces

Volailles occasionnelles

Fromage brebis sur commande

Besoin d’une bonne adresse pour faire vos courses hebdomadaires ou occasionnelles ? Alors venez profiter du sens du partage et de bons produits locaux cultivés dans une démarche raisonnée et respectueuse de la nature sur Destination Pornic.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Pornic.

La Petite Maison dans la Prairie Chemin de l’Eperon

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 31 71 38 lapetitemaison44210@gmail.com

