Marché de producteurs à Dampierre Gargilesse-Dampierre

Marché de producteurs à Dampierre

Place du village Gargilesse-Dampierre Indre

Gratuit

Début : 2025-07-20 09:00:00

fin : 2025-07-20 13:00:00

2025-07-20

1ère édition du marché de producteurs locaux et régionaux à Dampierre.

Le marché se tiendra sur la place du village devant le café de Dampierre à Dampierre. Producteurs et productrices locaux de viandes (canard, porc…), fromages, pains, brioches, pâtisseries berrichonnes, légumes, fruits, miel… ; créateur d’objets et de jouets en bois seront présents pour cette première édition. .

Place du village Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 84 16

English :

1st edition of the local and regional producers’ market in Dampierre.

German :

1. Ausgabe des Marktes für lokale und regionale Erzeuger in Dampierre.

Italiano :

prima edizione del mercato dei produttori locali e regionali di Dampierre.

Espanol :

1ª edición del mercado de productores locales y regionales de Dampierre.

