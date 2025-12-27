Marché de Producteurs à Felzins

le bourg Felzins Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Venez au marché profiter d’excellents produits locaux!

Venez au marché profiter d’excellents produits locaux! .

le bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come to the market for great local produce!

L’événement Marché de Producteurs à Felzins Felzins a été mis à jour le 2025-12-27 par OT Figeac