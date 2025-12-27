Marché de Producteurs à Felzins Felzins

Marché de Producteurs à Felzins Felzins vendredi 16 janvier 2026.

le bourg Felzins Lot

Début : 2026-01-16 18:00:00
Venez au marché profiter d’excellents produits locaux!
le bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12 

Come to the market for great local produce!

