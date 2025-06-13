Marché de producteurs à Javrezac Marché à la ferme de Roumillac Javrezac

Marché de producteurs à Javrezac

Marché à la ferme de Roumillac 2 Chemin de Roumillac Javrezac Charente

Début : Vendredi 2025-06-13 15:00:00

fin : 2025-08-08 19:00:00

2025-06-13 2025-06-27 2025-07-11 2025-07-25 2025-08-08 2025-08-22

Aux portes de Cognac, à L’ALAMBIQUÉE de Roumillac, Marion vous propose, 2 fois par mois, un marché de producteurs LOCAUX dans la cours de son exploitation.

Marché à la ferme de Roumillac 2 Chemin de Roumillac Javrezac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 80 69 57

English :

On the outskirts of Cognac



Meet local producers in the courtyard of Marion’s farm.

German :

Vor den Toren von Cognac, in L’ALAMBIQUÉE de Roumillac, bietet Ihnen Marion zweimal im Monat einen Markt mit lokalen Erzeugern im Hof ihres Betriebs an.

Italiano :

Appena fuori Cognac, a L’ALAMBIQUÉE di Roumillac, Marion propone due volte al mese un mercato di produttori locali nel cortile della sua fattoria.

Espanol :

A las afueras de Cognac, en L’ALAMBIQUÉE, en Roumillac, Marion le ofrece dos veces al mes un mercado de productores LOCALES en el patio de su granja.

