Marché de producteurs à La Chapelle-Saint-Géraud

La Chapelle-Saint-Géraud Corrèze

Début : 2026-02-13

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-27 2026-03-13 2026-03-27 2026-04-10 2026-04-24 2026-05-08 2026-05-22 2026-06-12 2026-06-26 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-11 2026-09-25 2026-10-09 2026-10-23 2026-11-13 2026-11-27

Ce marché convivial, organisé chaque 2e et 4e vendredi du mois, rassemble des producteurs locaux proposant des produits frais et de qualité. C’est l’occasion de découvrir des saveurs authentiques dans une ambiance chaleureuse et rurale. L’événement favorise les circuits courts et les échanges entre producteurs et consommateurs. .

La Chapelle-Saint-Géraud 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 50 58

English : Marché de producteurs à La Chapelle-Saint-Géraud

