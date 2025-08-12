Marché de producteurs à la ferme Ferme du GAEC Brette Vieille Brette

Ferme du GAEC Brette Vieille 49 impasse du Fenassou Brette Drôme

Début : Mardi 2025-08-12 16:00:00

fin : 2025-08-12 20:00:00

2025-08-12

Bienvenue à la ferme, consommez local ! Fromage de chèvre, charcuterie, plats cuisinés, légumes de saisons et bien plus !

Ferme du GAEC Brette Vieille 49 impasse du Fenassou Brette 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 34 89 23

English :

Bienvenue à la ferme, eat local! Goat cheese, charcuterie, ready-made meals, seasonal vegetables and much more!

German :

Willkommen auf dem Bauernhof, konsumieren Sie lokal! Ziegenkäse, Wurstwaren, Fertiggerichte, saisonales Gemüse und vieles mehr!

Italiano :

Benvenuti in fattoria, mangiate locale! Formaggi di capra, salumi, piatti pronti, verdure di stagione e molto altro ancora!

Espanol :

Bienvenido a la granja, ¡come local! Quesos de cabra, embutidos, platos preparados, verduras de temporada y mucho más

L’événement Marché de producteurs à la ferme Brette a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme du Pays Diois