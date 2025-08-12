Marché de producteurs à la ferme Ferme du GAEC Brette Vieille Brette
Marché de producteurs à la ferme Ferme du GAEC Brette Vieille Brette mardi 12 août 2025.
Marché de producteurs à la ferme
Ferme du GAEC Brette Vieille 49 impasse du Fenassou Brette Drôme
Début : Mardi 2025-08-12 16:00:00
fin : 2025-08-12 20:00:00
2025-08-12
Bienvenue à la ferme, consommez local ! Fromage de chèvre, charcuterie, plats cuisinés, légumes de saisons et bien plus !
Ferme du GAEC Brette Vieille 49 impasse du Fenassou Brette 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 34 89 23
English :
Bienvenue à la ferme, eat local! Goat cheese, charcuterie, ready-made meals, seasonal vegetables and much more!
German :
Willkommen auf dem Bauernhof, konsumieren Sie lokal! Ziegenkäse, Wurstwaren, Fertiggerichte, saisonales Gemüse und vieles mehr!
Italiano :
Benvenuti in fattoria, mangiate locale! Formaggi di capra, salumi, piatti pronti, verdure di stagione e molto altro ancora!
Espanol :
Bienvenido a la granja, ¡come local! Quesos de cabra, embutidos, platos preparados, verduras de temporada y mucho más
