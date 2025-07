Marché de producteurs à la ferme du Tessou Route de la gentillade Villesèque

Marché de producteurs à la ferme du Tessou Route de la gentillade Villesèque vendredi 18 juillet 2025.

Marché de producteurs à la ferme du Tessou

Route de la gentillade Ferme du Tessou Villesèque Lot

Début : 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

La ferme du Tessou vous invite à venir visiter son élevage de porcs gascons et à déguster des produits locaux. Plusieurs producteurs seront présents.

L’ambiance musicale sera assurée par Suave Djok et Simon Amilhaud

Vin du Mas del Périé

Brasserie les Acolytes

Sirops et confitures Made in Moi-Même

Pain les Bensonneries

Plantes aromatiques Jardin de Labio

Porc gascon ferme du Tessou

Fromage de chèvre Karine Douce .

Route de la gentillade Ferme du Tessou Villesèque 46090 Lot Occitanie ericcaillard@tessou.fr

English :

La ferme du Tessou invites you to visit its Gascon pig farm and sample local produce. Several producers will be present.

Musical entertainment will be provided by Suave Djok and Simon Amilhaud

German :

Die Ferme du Tessou lädt Sie ein, ihre Zucht von Gascogner Schweinen zu besichtigen und lokale Produkte zu probieren. Mehrere Produzenten werden anwesend sein.

Für die musikalische Untermalung sorgen Suave Djok und Simon Amilhaud

Italiano :

La ferme du Tessou vi invita a visitare il suo allevamento di maiali guasconi e a degustare i prodotti locali. Saranno presenti diversi produttori.

L’intrattenimento musicale sarà offerto da Suave Djok e Simon Amilhaud

Espanol :

La ferme du Tessou le invita a visitar su granja de cerdos gascona y a degustar productos locales. Varios productores estarán presentes.

La animación musical correrá a cargo de Suave Djok y Simon Amilhaud

