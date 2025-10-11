Marché de producteurs à la ferme Au Panier de Carabony Saint-Marcel-lès-Valence

Au Panier de Carabony 215 Chemin Carabony Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Retrouvez plusieurs producteurs locaux vous proposant fromages de chèvres, escargots, fruits et légumes de saison, volailles, clairette Bio, viande d’agneau et de bœuf, jus de fruits, confitures, huile et céréales, noix, vins …

Au Panier de Carabony 215 Chemin Carabony Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 71 22 aupanierdecarabony@gmail.com

English :

You’ll find several local producers offering goat’s cheese, snails, seasonal fruit and vegetables, poultry, organic clairette, lamb and beef, fruit juices, jams, oil and cereals, nuts, wines…

German :

Hier finden Sie mehrere lokale Produzenten, die Ihnen folgendes anbieten: Ziegenkäse, Schnecken, Obst und Gemüse der Saison, Geflügel, Bio-Clairette, Lamm- und Rindfleisch, Fruchtsäfte, Marmeladen, Öl und Getreide, Nüsse, Weine, …

Italiano :

Troverete una serie di produttori locali che offrono formaggio di capra, lumache, frutta e verdura di stagione, pollame, clairette biologica, agnello e manzo, succhi di frutta, marmellate, olio e cereali, noci, vini…

Espanol :

Encontrará una gama de productores locales que ofrecen queso de cabra, caracoles, frutas y verduras de temporada, aves de corral, clairette ecológico, cordero y ternera, zumos de frutas, mermeladas, aceite y cereales, frutos secos, vinos…

