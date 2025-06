Marché de producteurs à Labastide-Murat Place de la Mairie Cœur de Causse 6 juillet 2025 08:00

Lot

Marché de producteurs à Labastide-Murat Place de la Mairie Association tourisme et délices du Causse

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-06 08:00:00

fin : 2025-08-31 12:00:00

2025-07-06

L’association Tourisme et Délices du causse organise chaque année le marché de producteurs tous les dimanches matin à Labastide-Murat. Plus qu’un marché, c’est aussi l’occasion d’assister à des animations locales, comme de la danse, de la musique, à des démonstrations de tonte de mouton, participer à des apéritifs, au repas des producteurs…. Un moment idéal pour faire des emplettes et rencontrer les producteurs d’ici !

Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie

English :

The association Tourism and Delights of the Causse organizes every year the farmers’ market every Sunday morning in Labastide-Murat. More than a market, it is also the occasion to attend local animations, like dance, music, sheep shearing demonstrations, participate to aperitifs, producers’ meal…. A great time to shop and meet local producers!

German :

Der Verein Tourisme et Délices du causse organisiert jedes Jahr jeden Sonntagmorgen den Bauernmarkt in Labastide-Murat. Dieser Markt ist mehr als nur ein Markt, er bietet auch die Gelegenheit, an lokalen Veranstaltungen teilzunehmen, wie Tanz, Musik, Vorführungen der Schafschur, an Aperitifs und dem Essen der Erzeuger….. Ein idealer Zeitpunkt, um einzukaufen und die hiesigen Erzeuger zu treffen!

Italiano :

L’associazione Tourisme et Délices du causse organizza ogni anno un mercato contadino ogni domenica mattina a Labastide-Murat. Più che un semplice mercato, è anche un’occasione per assistere a eventi locali, come balli, musica, dimostrazioni di tosatura delle pecore, partecipare ad aperitivi e al pasto dei produttori…. Un momento ideale per fare acquisti e incontrare i produttori locali!

Espanol :

La asociación Tourisme et Délices du causse organiza cada año un mercado de agricultores todos los domingos por la mañana en Labastide-Murat. Más que un mercado, es también una oportunidad para asistir a eventos locales, como bailes, música, demostraciones de esquileo de ovejas, participar en aperitivos y en la comida de los productores…. Un momento ideal para ir de compras y conocer a los productores locales

