Marché de producteurs à Lancé

Lancé Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

Date(s) :

2025-11-07 2025-12-05

De bons produits locaux…

Marché de producteurs à Lancé. Le marché de Lancé se tient le premier vendredi de chaque mois, où vous pourrez découvrir divers commerçants du pain biologique, la boucherie Lasneau, les fromages de chèvre de Cindy (le petit Lancéen) les légumes des serres de Huisseau-en-Beauce , (M. Hardy), avec deux sortes de panier différents à commander jusqu’au mardi auprès d’Alain Brillard (0671720736), le miel de M. Parent, la mercerie de Sandrine, l’atelier de Léonie (fleuriste ). Vous pouvez également faire une pause au café associatif situé au 032. .

Lancé 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 82 81 24

English :

Good local products…

German :

Gute lokale Produkte

Italiano :

Buoni prodotti locali…

Espanol :

Buenos productos locales…

L’événement Marché de producteurs à Lancé Lancé a été mis à jour le 2025-09-20 par OT de Vendome Territoires Vendomois