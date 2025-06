Marché de producteurs Saveurs de la Chaume Amanzé 20 juin 2025 17:00

Saône-et-Loire

Marché de producteurs Saveurs de la Chaume 180 Route de la Chaume Amanzé Saône-et-Loire

Début : 2025-06-20 17:00:00

fin : 2025-07-18 20:00:00

2025-06-20

2025-07-18

Marché qui a lieu le 3ème vendredi de chaque mois et sur lequel vous trouverez la plupart des familles de produits (bœuf, cerf, volaille, petits fruits transformés en attendant les frais, pain, œufs, bière, vin…).

Possibilité de manger et boire sur place avec les pizzas des Saveurs de la Chaume et les produits des collègues présents, tables, chapiteau, parking, produits de qualité, bonne ambiance, tout est prévu pour que vous passiez un bon moment. .

Saveurs de la Chaume 180 Route de la Chaume

Amanzé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté saveursdelachaume@gmail.com

