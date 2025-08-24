Marché de producteurs Antignac
Marché de producteurs Antignac dimanche 24 août 2025.
Marché de producteurs
Place de la Fontaine Antignac Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-24
fin : 2025-08-24
Date(s) :
2025-08-24 2025-09-07 2025-09-21 2025-10-05 2025-10-19 2025-11-02 2025-11-16 2025-11-30 2025-12-14 2025-12-28
Agriculture paysanne 100% local. Produits laitiers, fromages, pain, œufs, charcuterie, volailles, légumes, tisanes, sirops, miel, bière… dont certains bio. Les dimanches des semaines paires.
.
Place de la Fontaine Antignac 15240 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 40 21 16
English : Farmers’ market
100% local peasant farming. Dairy products, cheeses, bread, eggs, charcuterie, poultry, vegetables, herbal teas, syrups, honey, beer… some organic. Sundays of even-numbered weeks.
German :
Bäuerliche Landwirtschaft 100% lokal. Milchprodukte, Käse, Brot, Eier, Wurstwaren, Geflügel, Gemüse, Kräutertees, Sirupe, Honig, Bier… einige davon bio. Sonntags in geraden Wochen.
Italiano :
100% agricoltura locale. Latticini, formaggi, pane, uova, salumi, pollame, verdure, tisane, sciroppi, miele, birra… alcuni biologici. Domenica delle settimane pari.
Espanol :
100% agricultura local. Lácteos, quesos, pan, huevos, embutidos, aves, verduras, infusiones, siropes, miel, cerveza… algunos ecológicos. Domingos de las semanas pares.
L’événement Marché de producteurs Antignac a été mis à jour le 2025-08-18 par Office de Tourisme de Sumène Artense