Marché de producteurs

Place de la Fontaine Antignac Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 09:00:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Agriculture paysanne 100% local.

.

Place de la Fontaine Antignac 15240 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 40 21 16

English :

100% local peasant farming. Dairy products, cheeses, bread, eggs, charcuterie, poultry, vegetables, herbal teas, syrups, honey, beer… some organic. Sundays of even-numbered weeks.

German :

Bäuerliche Landwirtschaft 100% lokal.

Italiano :

100% agricoltura locale.

Espanol :

100% agricultura local.

L’événement Marché de producteurs Antignac a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme de Sumène Artense