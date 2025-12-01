Marché de producteurs Antignac
Marché de producteurs Antignac dimanche 28 décembre 2025.
Marché de producteurs
Place de la Fontaine Antignac Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28 09:00:00
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
Agriculture paysanne 100% local.
.
Place de la Fontaine Antignac 15240 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 40 21 16
English :
100% local peasant farming. Dairy products, cheeses, bread, eggs, charcuterie, poultry, vegetables, herbal teas, syrups, honey, beer… some organic. Sundays of even-numbered weeks.
German :
Bäuerliche Landwirtschaft 100% lokal.
Italiano :
100% agricoltura locale.
Espanol :
100% agricultura local.
L’événement Marché de producteurs Antignac a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme de Sumène Artense