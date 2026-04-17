MARCHÉ DE PRODUCTEURS & ARTISANS LOCAUX Azillanet

MARCHÉ DE PRODUCTEURS & ARTISANS LOCAUX

Theatre de verdure Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Le Foyer Rural d’Azillanet organise un marché de producteurs et artisans locaux au théâtre de verdure. Entre stands gourmands, restauration sur place ou à emporter, ambiance musicale vinyle et atelier de poésie, l’événement promet un moment chaleureux et créatif.

Le théâtre de verdure d’Azillanet accueille un marché dédié aux producteurs et artisans locaux, porté par le Foyer Rural et son circuit court. L’événement met en avant les savoir‑faire du territoire à travers une sélection de produits frais, créations artisanales et gourmandises à déguster sur place ou à emporter.

L’ambiance se veut festive et accessible, animée par une sélection musicale en vinyles proposée par *Le Monde en Vinyle*, qui apporte une touche rétro et chaleureuse à l’après‑midi. La dimension artistique se poursuit avec *L’Upôtèk de Poche*, une fabrique de poèmes ouverte à toutes et tous, dont la criée publique est prévue à 19h30, offrant un moment de partage sensible et ludique.

Ce marché est pensé comme un rendez‑vous de proximité, favorisant les circuits courts, les rencontres et la convivialité. Une belle occasion de soutenir les producteurs du territoire tout en profitant d’un moment culturel et gourmand en plein air. En cas de pluie, l’événement sera annulé.

– Restauration sur place & à emporter

– Animation musicale Le Monde en Vinyle

– Animation poétique L’Upôtèk de Poche criée à 19h30

Trois bonnes raisons

-Des produits locaux de qualité

Un marché qui valorise les producteurs et artisans du territoire, avec des stands variés et une restauration gourmande sur place ou à emporter.

-Une ambiance musicale originale

Une animation vinyle assurée par Le Monde en Vinyle, pour une atmosphère chaleureuse et festive tout au long de l’événement.

-Un moment artistique participatif

L’Upôtèk de Poche invite à créer des poèmes et à assister à une criée poétique à 19h30, pour une touche culturelle accessible et joyeuse. .

Theatre de verdure Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 21 90 48 48

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English :

Azillanet?s Foyer Rural organizes a market of local producers and craftsmen at the Théâtre de Verdure. Featuring gourmet stalls, take-away and on-site catering, vinyl music and a poetry workshop, the event promises to be a warm and creative experience.

L’événement MARCHÉ DE PRODUCTEURS & ARTISANS LOCAUX Azillanet a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC