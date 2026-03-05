Marché de Producteurs & Artisans locaux Pondron Fresnoy-la-Rivière

Marché de Producteurs & Artisans locaux

Pondron 1 Rue de Bresles Fresnoy-la-Rivière Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-12-19 13:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Chaque premier samedi du mois à compter du 4 avril 2026 Les Jardins de Pondron accueillent à la ferme des producteurs et artisans locaux pour un grand marché. Retrouvez charcuterie, fromage, savon, macarons, volaille, légumes, champagne, bière, épices, objets déco, bijoux, bougies…..

Chaque premier samedi du mois à compter du 4 avril 2026 Les Jardins de Pondron accueillent à la ferme des producteurs et artisans locaux pour un grand marché. Retrouvez charcuterie, fromage, savon, macarons, volaille, légumes, champagne, bière, épices, objets déco, bijoux, bougies….. .

Pondron 1 Rue de Bresles Fresnoy-la-Rivière 60127 Oise Hauts-de-France +33 6 10 50 79 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every first Saturday of the month from April 4, 2026, Les Jardins de Pondron welcomes local producers and craftsmen to the farm for a big market. Delicatessen, cheese, soap, macaroons, poultry, vegetables, champagne, beer, spices, decorative items, jewelry, candles…..

L’événement Marché de Producteurs & Artisans locaux Fresnoy-la-Rivière a été mis à jour le 2026-03-05 par Oise Tourisme