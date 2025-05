Marché de producteurs au moulin – Huisseau-sur-Mauves, 24 mai 2025 10:00, Huisseau-sur-Mauves.

Loiret

Marché de producteurs au moulin 550 rue de Chatre Huisseau-sur-Mauves Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Venez à la rencontre des producteurs locaux !

Venez à la rencontre des producteurs de chez vous à l’occasion de ce marché des producteurs et artisans locaux, organisé par le Moulin Laurentais, à Huisseau-sur-Mauves. Vous y découvrirez des produits portants le goût de l’authenticité, ainsi que le savoir-faire des producteurs présents, passionnés par leurs métiers.

Visite du moulin à 11h30, 14h30 et 15h30.

Buvette et restauration sur place. .

550 rue de Chatre

Huisseau-sur-Mauves 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 20 48 02 38 lemoulin.laurentais@orange.fr

English :

Come and meet the local producers

German :

Treffen Sie lokale Produzenten

Italiano :

Venite a conoscere i produttori locali

Espanol :

Venga a conocer a los productores locales

