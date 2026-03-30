Marché de producteurs Balignicourt
Marché de producteurs Balignicourt samedi 11 avril 2026.
Marché de producteurs
Rue Haute Balignicourt Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Faites le plein de produits locaux au marché de producteurs organisé par le comité des fêtes de Balignicourt ! À partir de 15h, venez à la rencontre des agriculteurs de la région pour découvrir leurs produits.
Pour le goûter, rendez-vous à la buvette où vous pourrez vous restaurer sur place ! Des animations seront également proposées dans l’après-midi pour agrémenter ce moment convivial. .
Rue Haute Balignicourt 10330 Aube Grand Est comitedesfetesdebalignicourt@gmail.com
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English :
L’événement Marché de producteurs Balignicourt a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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