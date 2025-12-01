Marché de producteurs Céaux-d’Allègre

Marché de producteurs

Salle des fêtes Céaux-d'Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 18:00:00

fin : 2025-12-16 20:00:00

Date(s) :

2025-12-16

Chers gourmands et amateurs de produits locaux, rendez-vous mardi 16 décembre pour un marché de producteurs organisé par votre épicerie préférée, Céaux les cœurs !

Salle des fêtes Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ceauxlescoeurs@gmail.com

English :

Dear gourmets and lovers of local produce, join us on Tuesday December 16th for a farmers’ market organized by your favorite grocery store, Céaux les c?urs!

