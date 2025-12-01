Marché de producteurs Céaux-d’Allègre
Marché de producteurs Céaux-d’Allègre mardi 16 décembre 2025.
Marché de producteurs
Salle des fêtes Céaux-d’Allègre Haute-Loire
Début : 2025-12-16 18:00:00
fin : 2025-12-16 20:00:00
2025-12-16
Chers gourmands et amateurs de produits locaux, rendez-vous mardi 16 décembre pour un marché de producteurs organisé par votre épicerie préférée, Céaux les cœurs !
Salle des fêtes Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ceauxlescoeurs@gmail.com
English :
Dear gourmets and lovers of local produce, join us on Tuesday December 16th for a farmers’ market organized by your favorite grocery store, Céaux les c?urs!
