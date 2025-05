Marché de producteurs – Centrès, 14 mai 2025 07:00, Centrès.

Aveyron

Marché de producteurs Centrès Aveyron

Début : Mercredi 2025-05-14

fin : 2025-09-03

2025-05-14

Les artisans et producteurs de la commune reviennent cet été proposer leurs spécialités.

Eric et Yves les maraîchers, Caroline l’apicultrice, Fanchon et ses plantes aromatiques, Roland et ses spécialités libanaises retrouveront leurs chalands, Camille sera là avec ses galettes bretonnes, du fromage de chèvre et du pain bio viendront compléter la gamme de produits.

Le bar associatif, le Miramont, sera ouvert et chacun pourra s’y désaltérer.

La place du Miramont va s’animer encore cet été au rythme du « petit marché » .

Venez nombreux rencontrer les producteurs et profiter de la convivialité du moment ! EUR.

Centrès 12120 Aveyron Occitanie yaquaetcompagnie12120@gmail.com

English :

Local craftsmen and producers are back this summer to offer their specialities.

German :

Die Handwerker und Produzenten der Gemeinde kehren diesen Sommer zurück, um ihre Spezialitäten anzubieten.

Italiano :

Gli artigiani e i produttori locali tornano quest’estate a proporre le loro specialità.

Espanol :

Los artesanos y productores locales vuelven este verano para ofrecer sus especialidades.

